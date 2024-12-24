БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 383 подписчика

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  • Вад Кук
    Да хоть полностью пусть вымрутЭстония внезапно ...
  • вячеслав рюмин
    Этого Затулина надо отправить к чуркам- пусть там рассказывает про толерантность.Не только Абхазия...
  • Сергей Ковалев
    не надо размывать тему, надо решать вопросы по мере поступления.Не только Абхазия...

«Из князи в грязи», или разговор с русским немцем о судьбе Германии

«Из князи в грязи», или разговор с русским немцем о судьбе Германии

Никогда раньше не задумывался о том, почему удавы не особо гоняются за кроликами. Увидел, тихо подполз и всё.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Этого немчукам жизнь ещё не прижала как следует, он ещё как рыба выбрашенная на берег, хватает ртом воздух, надеясь, вернутся в воду! Но доступной воды больше нет! Условия поменялись и ресурсы, и возможности, и стабильность остались только в России! И других вариантов просто нет! Кто успеет вернутся, тот займёт более выгодные позиции, только и всего! И далеко не факт, что это не будут коренные немцы, у которых вообще ни кого в России нет и не было, окромя их дедушек, что умудрились остаться в живых в время ВОВ! Как то вот так и ни как иначе!
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