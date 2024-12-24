«Из князи в грязи», или разговор с русским немцем о судьбе Германии

ИМ

Ильдус Мамлеев

Этого немчукам жизнь ещё не прижала как следует, он ещё как рыба выбрашенная на берег, хватает ртом воздух, надеясь, вернутся в воду! Но доступной воды больше нет! Условия поменялись и ресурсы, и возможности, и стабильность остались только в России! И других вариантов просто нет! Кто успеет вернутся, тот займёт более выгодные позиции, только и всего! И далеко не факт, что это не будут коренные немцы, у которых вообще ни кого в России нет и не было, окромя их дедушек, что умудрились остаться в живых в время ВОВ! Как то вот так и ни как иначе!