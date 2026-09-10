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Регион 29

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Житель Няндомского округа заплатит 100 тысяч рублей за взятку должностному лицу

Житель Няндомского округа заплатит 100 тысяч рублей за взятку должностному лицу

Мужчина хотел, чтобы в табелях указали, будто он отбывает назначенные судом обязательные работы, и не сообщали приставам об уклонении.

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