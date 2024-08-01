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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» расторг контракт со Стальновым. Форвард был в аренде в «Ладе»

Соглашение с 25-летним игроком действовало до 30 апреля 2025 года. В прошлом сезоне Стальнов выступал на правах аренды за «Ладу», набрав 10 (3+7) очков в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

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