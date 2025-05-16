Посол Копыркин осудил слова экс-спикера МО Армении о ВОВ

Сергей Савостьянов/ТАСС Заявление бывшего пресс-секретаря минобороны Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне является попыткой надругательства над памятью воевавших против нацистской Германии.
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