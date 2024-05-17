Студенты и преподаватели факультета изобразительных искусств представили свои работы на выставке

Выставка современного изобразительного искусства студентов, выпускников и преподавателей факультета изобразительного, декоративного и дизайнерского искусства Академии музыки, театра и изобразительных искусств, посвященная 40-летию учебного заведения, открылась 16 мая в кишиневском выставочном центре им.
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