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Царьград

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Украинцы начали выходить на акции неповиновения против военкомов

Украинцы начали выходить на акции неповиновения против военкомов

Юрий Барбашов, который является депутатом Херсонской областной думы сообщил, что жители села не допустили работников ТЦК на свою территорию.

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