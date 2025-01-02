Повторные выбросы мазута обнаружили на Кубани после ЧП с танкерами

В оперштабе Краснодарского края заявили о повторных выбросах мазута в регионе после ЧП с танкерами. «В ночь с 1 на 2 января на территории, за которой закреплён Ленинградский округ, вновь зафиксировали повторные выбросы нефтепродуктов у кромки воды — их убирают в первую очередь», — сказано в заявлении.