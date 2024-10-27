«По усам текло»: активисты нашли пропаганду ЛГБТ* в сказке Пушкина

Общественники потребовали запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» русского поэта Александра Пушкина, в которой нашли пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
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