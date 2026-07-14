Захарова высмеяла слова Каллас о значении рыбы в геополитике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля с иронией отреагировала на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о значении рыбы в геополитике.
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