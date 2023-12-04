Путин: выход РФ из международных институтов не означает игнорирование прав

Президент России Владимир Путин объяснил выход страны из некоторых международных институтов. Как он отметил на встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ), решение вовсе не означает игнорирование прав, а наоборот — страна готова искать решения для формирования эффективной, справедливой и равной для всех системы обеспечения прав человека.