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Царьград

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В Махачкале нашли незаконную майнинг-ферму, похитившую электричество на 180 млн рублей

В Махачкале нашли незаконную майнинг-ферму, похитившую электричество на 180 млн рублей

В Махачкале крупная незаконная майнинг-ферма похитила электричество на сумме более чем в 180 млн рубле, самовольно подключившись к сети.

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