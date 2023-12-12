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Готовится обезоруживающий удар по ВСУ, уверены вражеские эксперты

Готовится обезоруживающий удар по ВСУ, уверены вражеские эксперты

За сутки число пролетов самолетов-разведчиков ВКС РФ возросло в семь раз Автор: Александр Ситников  «В период с 3 по 8 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной технике и базам горючего.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Виктор, в 41-м немцы  Москву в бинокль рассматривали, а в белорусских деревнях и сёлах верили, что мы победим. И победили!
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2 час.
СП
Сергей Потемкин
Болтовни много. А если смотреть на карту, то  после ухода Вагнеров ничего не меняется....
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1 час.
ГС
Галина Соколова
Да, как была полоска с начала СВО, собственно на том уровне и стоим. Что ждем!?
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16 мин.

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