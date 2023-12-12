Готовится обезоруживающий удар по ВСУ, уверены вражеские эксперты

АС Анатолий Страшко Виктор, в 41-м немцы Москву в бинокль рассматривали, а в белорусских деревнях и сёлах верили, что мы победим. И победили!

СП Сергей Потемкин Болтовни много. А если смотреть на карту, то после ухода Вагнеров ничего не меняется....