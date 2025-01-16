США расширяют черные дыры международного права

Сюжет под названием "покупка Гренландии" получил новое развитие. Правительство датской автономии анонсировало намерение провести консультативное голосование по вопросу о начале переговоров с Копенгагеном о достижении независимости.
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