"Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ

Сергей Кочегаров

А вот не надо сильно стараться и предлагать более выгодные условия продажи газа сербам. Исключить Сербию из числа покупателей (очередных халявщиков) и пусть эти "братушки" или продают свои души западу или включают свои мозги.. И ещё: сколько раз можно наступать на одни и те же... "Привет, грабли. Да, это опять я".