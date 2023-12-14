Братушка Вучич за "здоровую конкуренцию" "Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ Президент Сербии Вучич в который раз проявил себя с негативной стороны.
"Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Народ не разваливал СССР, но и не встал на его защиту.
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43 мин.
Сергей Кочегаров
А вот не надо сильно стараться и предлагать более выгодные условия продажи газа сербам. Исключить Сербию из числа покупателей (очередных халявщиков) и пусть эти "братушки" или продают свои души западу или включают свои мозги.. И ещё: сколько раз можно наступать на одни и те же... "Привет, грабли. Да, это опять я".
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33 мин.
АБ
Александр Балушкин
Все эти президенты поют по сценарию запада и верить им нечего. Тайный сговор и назначенные говоруны.
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19 мин.
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