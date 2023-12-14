Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ

"Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ

Братушка Вучич за "здоровую конкуренцию" "Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ Президент Сербии Вучич в который раз проявил себя с негативной стороны.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Народ не разваливал СССР, но и не встал на его защиту.
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43 мин.
Сергей Кочегаров
А вот не надо сильно стараться и предлагать более выгодные условия продажи газа сербам. Исключить Сербию из числа покупателей (очередных халявщиков) и пусть эти &quot;братушки&quot; или продают свои души западу или включают свои мозги.. И ещё: сколько раз можно наступать на одни и те же... &quot;Привет, грабли. Да, это опять я&quot;.
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33 мин.
АБ
Александр Балушкин
Все эти президенты поют по сценарию запада и верить им нечего. Тайный сговор и назначенные говоруны.
Ответить
19 мин.

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