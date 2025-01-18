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Слиточный вкус: россиянам упростят продажу золота

Слиточный вкус: россиянам упростят продажу золота

У россиян появится больше возможностей для продажи инвестиционных драгоценных металлов аффинажным организациям (они занимаются очисткой материалов и изготовлением слитков).

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Как они хитры и омерзительны. Вся эта система грабит и морочит головы населению. Но, у надзорных ведомств по предупреждению мошенн схем, как бы, не хватает выгоды для себя, чтобы организовать публичные мероприятия в сми с привлечением этих заинтересованных дельцов и владельцев контор для скупки матценностей.
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