У россиян появится больше возможностей для продажи инвестиционных драгоценных металлов аффинажным организациям (они занимаются очисткой материалов и изготовлением слитков).
Слиточный вкус: россиянам упростят продажу золота
Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Как они хитры и омерзительны. Вся эта система грабит и морочит головы населению. Но, у надзорных ведомств по предупреждению мошенн схем, как бы, не хватает выгоды для себя, чтобы организовать публичные мероприятия в сми с привлечением этих заинтересованных дельцов и владельцев контор для скупки матценностей.
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