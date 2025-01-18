Слиточный вкус: россиянам упростят продажу золота

АК

Алекс Кузь

Как они хитры и омерзительны. Вся эта система грабит и морочит головы населению. Но, у надзорных ведомств по предупреждению мошенн схем, как бы, не хватает выгоды для себя, чтобы организовать публичные мероприятия в сми с привлечением этих заинтересованных дельцов и владельцев контор для скупки матценностей.