Путин на совещании по системам накопления электроэнергии. Видеотрансляция завершена

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития накопления электроэнергии. В заседании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.
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