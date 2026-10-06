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ТАСС

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Путин на совещании по системам накопления электроэнергии. Видеотрансляция завершена

Путин на совещании по системам накопления электроэнергии. Видеотрансляция завершена

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития накопления электроэнергии. В заседании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

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