💥 В Кировском районе обезврежены 16 артиллерийских снарядов К пиротехническим работам привлеки шесть человек и две единицы техники.
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💥 В Кировском районе обезврежены 16 артиллерийских снарядов К пиротехническим работам привлеки шесть человек и две единицы техники.