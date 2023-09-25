Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

В Москве молодой узбек зашел в магазин «Пятерочка», несмело протянул кассиру 500₽ и сказал: — Раздевайтесь! Женщина за кассой оказалась неробкая, она схватила мигранта за волосы и прокричала: — Повтори, что ты сказал! Мужчина робко повторил: — Раздеваетесь, пожалуйста, — и продолжал протягивать деньги.