Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

В Москве молодой узбек зашел в магазин «Пятерочка», несмело протянул кассиру 500₽ и сказал: — Раздевайтесь! Женщина за кассой оказалась неробкая, она схватила мигранта за волосы и прокричала: — Повтори, что ты сказал! Мужчина робко повторил: — Раздеваетесь, пожалуйста, — и продолжал протягивать деньги.
Популярные статьи
- УЖЕ совершенно наплевать, права Россия или нет, поступил Путин правильно или нет, какой курс доллара и евро, сгорит ли ваш брокерский портфель или нет...
- «Русская община» довела дело приезжего любителя несовершеннолетних до суда. Угрозы семье не помогли
- Запад потребовал от России прекратить разработку "Алабуги" способной обнулить всё НАТО.
Свежие комментарии