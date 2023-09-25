Театр абсурда

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Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

В Москве молодой узбек зашел в магазин «Пятерочка», несмело протянул кассиру 500₽ и сказал: — Раздевайтесь! Женщина за кассой оказалась неробкая, она схватила мигранта за волосы и прокричала: — Повтори, что ты сказал! Мужчина робко повторил: — Раздеваетесь, пожалуйста, — и продолжал протягивать деньги.

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тф
татьяна фролова
как настохорошели эНти черно@опые.....ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД: баул-вокзал-аул
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10 час.
Марат
Ну конечно же, чего там, научим, накормим, обогреем и они нас потом нахер будут посылать и свои порядки устанавливать пытаться ...
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9 час.
Руслан Техажев
Чиновников гнать надо с насиженных мест, тогда будет порядок! И вернуть в уголовный кодекс статьи расстрельные.
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