Экс-глава войск полиции Армении пойдет под суд за события 1 марта

Бывший командующий войсками полиции Армении Григор Григорян предстанет перед судом по обвинению в том, что 1 марта 2008 года в Ереване приказал применить против демонстрантов просроченные гранаты со слезоточивым газом «Черемуха-7», в результате чего погибли три человека.
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