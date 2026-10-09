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Царьград

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Экс-глава войск полиции Армении пойдет под суд за события 1 марта

Экс-глава войск полиции Армении пойдет под суд за события 1 марта

Бывший командующий войсками полиции Армении Григор Григорян предстанет перед судом по обвинению в том, что 1 марта 2008 года в Ереване приказал применить против демонстрантов просроченные гранаты со слезоточивым газом «Черемуха-7», в результате чего погибли три человека.

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