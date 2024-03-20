Полиция начала проверку после сообщений о дебоше Кологривого

РИА Новости/Александр Кряжев Новосибирская полиция начала проверку после сообщений о том, как актер Никита Кологривый устроил дебош и покусал официантку в местном ресторане, сообщили в региональном управлении МВД.
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