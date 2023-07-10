Болезненная магнитная буря приближается к Приморью

В среду, 13 июля, на Землю обрушатся волны солнечной активности, которые накроют и Приморский край. Магнитные бури такого класса могут вызвать повышение давления и мигрень, сообщили ИА UssurMedia в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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