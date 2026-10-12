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На Украине признали, что удары по «Яндексу» не повлияли на возможность РФ вести инфовойну

На Украине признали, что удары по «Яндексу» не повлияли на возможность РФ вести инфовойну

Вопреки распространяемой информации, удары по дата-центрам «Яндекса» не привели к обнулению российских ботов в сети.

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