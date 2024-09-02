Провожаем август. Яблочный Спас в Ярославле: литературный код

Пятый Всероссийский литературный фестиваль-конкурс имени поэта Евгения Гусева «Яблочный Спас» Для русского человека аксиологически важно переживание природы, созерцание ее древнего мира, ощущение звездного неба над головой, прикосновение к Мировому Древу,.
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