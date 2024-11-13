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"Ошибка сценаристов": Юрий Стоянов ответил мэру Дальнегорска, раскритиковавшему шутку про коррупцию

"Ошибка сценаристов": Юрий Стоянов ответил мэру Дальнегорска, раскритиковавшему шутку про коррупцию

Александр Теребилов назвал юмор в программе "100янов" пошлым. Актёр Юрий Стоянов с этим не согласен и удивлён ситуацией, которая произошла из-за использования в скетче реального населённого пункта.

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