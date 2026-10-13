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Лантратова: в РФ пока не планируется законодательно закреплять сокращение рабочей недели

Лантратова: в РФ пока не планируется законодательно закреплять сокращение рабочей недели

Внедрение сокращенной рабочей недели в России на законодательном уровне не рассматривается. Об этом ТАСС заявила первый зампред Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова («Единая Россия»).

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