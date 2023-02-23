Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Что ж вы столько лет молчали??? :-) Неудобно было возражать? Упомянутое оболванивание имело место все эти годы благод...Отменить ЕГЭ приз...
  • Нина СаковичКостенко
    Давно пора отменить ЕГЭ.Поигрались, и хватит! Недавно, видела опрос.Спрашивают у девушки, как звали отца, Александра ...Отменить ЕГЭ приз...
  • Юрий анин
    Джо Байден выступ...

Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области

Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области

Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области В военном ведомстве сообщают, что разрушений на земле нет Лётчик погиб при крушении штурмовика Су-25 в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх