Минобороны: лётчик погиб в результате падения Су-25 в Белгородской области В военном ведомстве сообщают, что разрушений на земле нет Лётчик погиб при крушении штурмовика Су-25 в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.