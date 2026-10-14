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Несекретные материалы

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Яндекс восстановил большинство AI-сервисов после крупного сбоя

Яндекс восстановил большинство AI-сервисов после крупного сбоя

Яндекс восстановил почти все свои AI-сервисы после вчерашнего масштабного сбоя, включая YandexGPT и Alice AI, но некоторые инструменты, такие как Workflows и Batch Inference API, все еще недоступны, а часть функций работает с ограничениями.

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