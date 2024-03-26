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  • Александр Пятнистый
    Аффтарь просто неумный писака. На Бастрыкине тоже не то генеральская, не то маршальская форма. Но все знают, что пого...Задержана замруко...
  • Искандер
    Давно спрашиваем, какие, на хер, "генералы" (со всеми льготами) в ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ?!Задержана замруко...
  • Ингерман Ланская
    Молодцы ФСБ!!!Задержана замруко...

На ифтар-2024 в Казани впервые приглашены послы и генконсулы стран исламского мира

На ифтар-2024 в Казани впервые приглашены послы и генконсулы стран исламского мира

Масштабный вечер разговения мусульман состоится 29 марта на территории МВЦ «Казань Экспо».фото: vk.com--> Впервые традиционный республиканский ифтар-2024 пройдет в Казани в федеральном статусе под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

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