На ифтар-2024 в Казани впервые приглашены послы и генконсулы стран исламского мира

Масштабный вечер разговения мусульман состоится 29 марта на территории МВЦ «Казань Экспо».фото: vk.com--> Впервые традиционный республиканский ифтар-2024 пройдет в Казани в федеральном статусе под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
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