Почему в России не меняется продолжительность жизни, объясняет эксперт

"Разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России составляет около 10 лет", – сообщила недавно главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии