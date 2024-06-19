Французской Engie запретили судиться с «Газпром экспортом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российской компании «Газпром экспорт» к французской Engie и запретил продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.
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