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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летняя Бренда Фрухвиртова впервые выиграла матч на уровне WTA

Бренда Фрухвиртова обыграла Анну Блинкову в первом круге в Окленде – 7:5, 6:4. Это первая победа Фрухвиртовой в основной сетке на уровне WTA.

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