Главный гериатр Минздрава России Максим Кабанов сообщил, что у 90% перенесших COVID-19 наблюдаются нарушения памяти из-за повреждения мелких сосудов.
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