Потому что этот суд — это не какой-то там самозванный «Международный уголовный суд». Как пишет американская пресса, Министерство иностранных дел Израиля поручило своим посольствам оказать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступили с заявлениями против иска… Израиль испугался Международного суда ООН .
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