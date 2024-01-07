Потому что этот суд — это не какой-то там самозванный «Международный уголовный суд». Как пишет американская пресса, Министерство иностранных дел Израиля поручило своим посольствам оказать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступили с заявлениями против иска… Израиль испугался Международного суда ООН .