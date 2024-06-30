Министр культуры Норвегии публично потрясла голой грудью

Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Любна Яфферю в ходе участия в ток-шоу Skeiv Preik в Осло продемонстрировала свою поддержку ЛГБТ-сообществу* (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) необычным способом.