В Мичуринске водитель "ВАЗа" не справился с управлением и перевернулся

ДТП произошло в Мичуринске на улице Советской. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 37-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21214" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и перевернулся.
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