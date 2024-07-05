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Царьград

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Почти 7 млрд рублей намерены инвестировать в обновление аэропорта Кадала

Почти 7 млрд рублей намерены инвестировать в обновление аэропорта Кадала

Читинский аэропорт Кадала ждет масштабная реконструкция за деньги инвестора.В столице Забайкалья запланировано строительство нового терминала аэропорта Кадала.

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