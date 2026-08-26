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Они умерли, не закончив свои роли: что стало с героями «Дальнобойщиков», «Моей прекрасной няни» и других сериалов

Они умерли, не закончив свои роли: что стало с героями «Дальнобойщиков», «Моей прекрасной няни» и других сериалов

Внезапная смерть актёра прямо посреди съёмочного процесса ставит создателей любого сериала в тупик. Когда уходит артист, чей персонаж годами оставался стержнем сюжета, главой экранной семьи или главным моральным ориентиром, его невозможно просто отправить в долгую командировку и сделать вид, будто ничего не изменилось.

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