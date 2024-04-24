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  • Эльдар Алиев
    Лучше улицы Москвы от снега убивали а то не чищено а пыль в глаза пускают🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️жилищник 🤬Влажную уборку по...

Собянин: В поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

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Умные алгоритмы определят признаки заболевания Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что жители Москвы смогут быстро получать заключение после рентгена благодаря искусственному интеллекту.

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