Театр абсурда
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Театр абсурда

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У кого быстрее закончится топливо? У нас или у ВСУ?

У кого быстрее закончится топливо? У нас или у ВСУ?

«Эффективная» борьба с пустотой КВАДРАТУРА  КРУГА Думаю, все заметили, как методично и системно атакуют российскую нефтеперерабатывающую отрасль на российской территории.

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Комментарии
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