«Эффективная» борьба с пустотой КВАДРАТУРА КРУГА Думаю, все заметили, как методично и системно атакуют российскую нефтеперерабатывающую отрасль на российской территории.
У кого быстрее закончится топливо? У нас или у ВСУ?
Комментарии
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Стефан Михайлов Гърбузанов
Зубокрушителний ответчик ..когда? Где бомбовой ковёр.,где ФАБ 3000,ФАБ5000 ,Солнцепек...?
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14 час.
Владимир семин
Видно в России орудуют скрытые наводчики-предатели!
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13 час.
Виталий Кирпиченко
Напрасно власть игнорирует диванных экспертов -- они часто истину глаголят.
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13 час.
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