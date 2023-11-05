Для путешествий «по-богатому»: представлен особый Lexus GX 550

Lexus GX 550 представляет собой роскошную версию популярной модели Land Cruiser Prado 250. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми колесными дисками и внедорожными шинами Toyo Open Country A/T диаметром 33 дюйма, которые обеспечивают отличную проходимость на различных типах поверхностей.
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