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Бензин и дизтопливо подешевели на Санкт-Петербургской бирже

Бензин и дизтопливо подешевели на Санкт-Петербургской бирже

Бензин АИ-92 подешевел на 2,29%, до 73,751 тыс рублей за тонну, АИ-95 — на 0,78%, до 75,336 тыс рублей, летнее дизтопливо — на 2,93%, до 69,137 тыс рублей.

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