Бензин и дизтопливо подешевели на Санкт-Петербургской бирже

Бензин АИ-92 подешевел на 2,29%, до 73,751 тыс рублей за тонну, АИ-95 — на 0,78%, до 75,336 тыс рублей, летнее дизтопливо — на 2,93%, до 69,137 тыс рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев перечисл...
- IV Трамп планирует с...
- NK Япония ввела санк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым