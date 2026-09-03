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Мотострелки 150‑й дивизии уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Мотострелки 150‑й дивизии уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Операторы БПЛА 150‑й гвардейской мотострелковой дивизии нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в четырех населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

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