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Филиппо назвал угрозы ЕС в адрес Карлсона немыслимыми

Филиппо назвал угрозы ЕС в адрес Карлсона немыслимыми

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился угрозами Европейского Союза в адрес журналиста из Соединенных Штатов Америки Такера Карлсона, который взял интервью у главы Российской Федерации Владимира Путина.

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