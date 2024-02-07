Филиппо назвал угрозы ЕС в адрес Карлсона немыслимыми

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился угрозами Европейского Союза в адрес журналиста из Соединенных Штатов Америки Такера Карлсона, который взял интервью у главы Российской Федерации Владимира Путина.
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