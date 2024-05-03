глумёж продолжается, наждак крутится. "Путин использует глумеж как оружие" ==Почему только сотрудникам посольств? Надо при предъявлении любого паспорта ЕС или СШП — велкам шоу! ==Надо было ещё добавить что-то типа "прибалтике не примазываться".
К Абрамсу уже принесли цветы...
Комментарии
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александр александров
Герань зачёт!!!)))
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14 час.
туся петрова
нужно два веночка принести как на кладбище ))😆
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12 час.
НН
Надежда Никитина
Хорошее предложение.
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5 час.
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