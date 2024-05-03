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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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К Абрамсу уже принесли цветы...

К Абрамсу уже принесли цветы...

глумёж продолжается, наждак крутится.                        "Путин использует глумеж как оружие" ==Почему только сотрудникам посольств? Надо при предъявлении любого паспорта ЕС или СШП — велкам шоу! ==Надо было ещё добавить что-то типа "прибалтике не примазываться".

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Комментарии
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александр александров
Герань зачёт!!!)))
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14 час.
туся петрова
нужно  два  веночка  принести   как  на  кладбище ))😆
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12 час.
НН
Надежда Никитина
Хорошее предложение.
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5 час.

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