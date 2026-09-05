«Билет в один конец» за свой счёт: почему депортация мигрантов должна оплачиваться не из нашего кармана

Аргументы недели Цифры, которые недавно озвучил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, звучат как приговор всей системе миграционного контроля.
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если не могут вычислить мигрантов, то как же борются с диверсантами? полиция совсем сдулась? Бастрыкин царствует лежа на боку??
А что ,у нас теплушки и паровозы перевелись . За теплушку брать по себестоимости ,зимой дров кинули маненько и вперед ,пусть родина встречает своих сыновей ,в кишлаке работы много
Раньше иностранцы приезжали в Россию с билетом сюда и обратно и уезжали за свой счет
Грузить в баржи из-под песка, опечатывать, и вниз по матушке Волге. Их страны как раз там, возле Каспия.
В товарные вагоны и ... вперёд на Родину. Слишком много чести, отправлять мигрантов за свой счёт. Я не могу к родственникам съездить в Сибирь, так как билеты дорогие, а тут ... такая халява.
Если не можем купить билет и отправить в кишлак,значит расстрелять. Он же никому не нужен...