Диверсионную группу во время тренировки уничтожили приморские военные

Подразделения антитеррора мотострелковых соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, в ходе комплексной тренировки предотвратили попытку захвата объектов минобороны группами условных террористов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
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