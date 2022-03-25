Диверсионную группу во время тренировки уничтожили приморские военные

Подразделения антитеррора мотострелковых соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, в ходе комплексной тренировки предотвратили попытку захвата объектов минобороны группами условных террористов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.