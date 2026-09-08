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Культуромания

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Мюзикл Журбина «Биндюжник и Король» покажут на XI Фестивале музыкальных театров «Видеть музыку»

Мюзикл Журбина «Биндюжник и Король» покажут на XI Фестивале музыкальных театров «Видеть музыку»

10 сентября на сцене московского театра «Новая опера» петербуржцы представят мюзикл Александра Журбина «Биндюжник и Король», основанный на произведениях Исаака Бабеля «Закат» и «Одесские рассказы».

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