Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сванский цыпленок табака: самый простой и вкусный рецепт сочной курицы на сковороде

Сванский цыпленок табака: самый простой и вкусный рецепт сочной курицы на сковороде

Настоящий грузинский цыпленок табака (тапака) с золотистой хрустящей корочкой и сочным мясом готовится по традиционной ресторанной технологии с минимальным набором ингредиентов.

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