Милонов призвал запретить вебкам в России и отправить моделей работать уборщицами

Он отметил, что сейчас сотрудницы сайтов для взрослых пользуются правовым пробелом Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о готовности инициировать о запрете вебкама в РФ.