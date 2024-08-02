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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Милонов призвал запретить вебкам в России и отправить моделей работать уборщицами

Милонов призвал запретить вебкам в России и отправить моделей работать уборщицами

Он отметил, что сейчас сотрудницы сайтов для взрослых пользуются правовым пробелом Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о готовности инициировать о запрете вебкама в РФ.

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