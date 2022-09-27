Нанесено поражение аэродрому Кривого Рога

Нанесено поражение аэродрому Кривого Рога

Поступают сообщения о нанесении удара по аэродрому города Кривого Рога в Днепропетровской области. Ранее украинская сторона активизировала авиационные вылеты из Днепропетровской области для нанесения ударов в том числе на линии соприкосновения в Запорожской области.

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